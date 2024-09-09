Это подтвердили специалисты вооруженных сил страны.

Российский беспилотник, который упал на территории Латвии, идентифицировали как "Шахед", оснащенный взрывчаткой. Об этом на пресс-конференции сообщило руководство Национальных вооруженных сил страны, пишет la.lv.

После падения дрона латвийские специалисты деактивировали его, сейчас продолжается его углубленное изучение. После анализа также можно будет выяснить, использовались ли западные детали для создания беспилотника.

По словам военных, полученная на данный момент информация указывает на то, что прибытие беспилотника в Латвию нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны и что целью беспилотника не была Латвия. На протяжении всего инцидента Силы обороны страны следили за ситуацией в сотрудничестве с партнерами по НАТО.

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Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что беспилотник был нацелен на Украину, поэтому можно считать, что он был нацелен на демократическое и свободное общество.

Инцидент с российским беспилотником в Латвии

Ранее сообщалось, что российский военный беспилотник прилетел в Латвию из Беларуси в субботу, а затем разбился в районе городка Резекне. Это уже далеко не первый случай, когда российские "Шахеды", которые атакуют Украину, внезапно меняют курс и летят в Беларусь по до сих пор не совсем понятной причине. Возможными объяснениями являются работа украинских систем РЭБ, или использование россиянами некачественных компонентов в системах навигации дронов.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что появление "Шахедов" в небе стран НАТО является прямым результатом бездействия западных союзников. Он отметил, что инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сейчас рассматриваются как рутина.

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