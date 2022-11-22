Россияне могут покинуть украинскую территорию под давлением обстоятельств, считает военный эксперт.

Власти России не выведет войска из Украины, если на нашей территории не будет существенных контрнаступательных операций, в таком случае РФ не заставит отступить даже самая эффективная политическая поддержка Киева со стороны Запада.

Очень важно, чтобы сейчас партнеры украинского государства наряду с успешными контрнаступальними действиями активно работали в политической сфере, используя интерес РФ, рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

"Кремлю придется уйти (из Украины - Ред.) на условия Запада и выйти из Донецка, Луганска, а в перспективе и из Крыма. Но это под военным давлением наших Вооруженных сил и политическим давлением партнеров и третьих стран. Например, Китая, Индии, Турции...", - сказал эксперт.

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Маломуж добавил, что возможно сочетание стратегических успехов в военном плане и политического давления государств на российское руководство.

"...Тогда под давлением наших войск происходит освобождение большинства оккупированных территорий, а потом полный уход россиян под давлением обстоятельств - как внутренних военных, так и внешних", - считает генерал.

Война Украины против России - важнейшие новости

ВСУ в конце лета пошли в контрнаступление. Украинские воины уже освободили почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также ряд населенных пунктов в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

9 ноября стало известно, что захватчики отступают с правобережной части Херсонской области на левобережную. Уже 11 ноября наши защитники зашли в Херсон, который оккупанты контролировали с начала полномасштабного вторжения.

Освобождение Херсона украинской армией уже назвали одним из крупнейших поражений РФ во время войны.

Стоит отметить, что Украину активно поддерживают страны Запада, в частности, США и государства-члены Европейского Союза.

Недавно глава американского Минобороны Ллойд Остин сказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ Киев получил от США военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов и может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Запада.

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