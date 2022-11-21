Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявил Ллойд Остин.

С начала широкомасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов. Глава Минобороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Киев сможет и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Запада.

"Мы предоставили более 20 млрд долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно", - сказал Остин на пресс-конференции в Индонезии.

Министр также похвалил ВСУ за успехи и добавил, что задача украинской армии - деоккупировать все свои земли, а задача партнеров Украины - максимально помочь это сделать.

Видео дня

Военная помощь США

15 ноября Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить выделение 37,7 миллиарда долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Вооружение в новом пакете помощи США Украине содержит ракеты к ЗРК HAWK, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, включено также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее защитное снаряжение.

Вас также могут заинтересовать новости: