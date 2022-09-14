По его словам, кадровые проблемы оккупантов только углубятся, ведь после поражения на Харьковщине россияне все поняли о "второй армии мира".

"Подвиги" русской армии, которая спешно убегала из Харьковской области, скрыть в современном мире невозможно. На стороне российской армии теперь никто не захочет воевать, ведь все поняли ее трусость и некомпетентность.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он напомнил, что в армии РФ "кадровый голод". Российский диктатор Владимир Путин пошел на кардинальные шаги. Как напомнил Геращенко, журналист-расследователь Христо Грозев обнародовал информацию, что Путин приказал государственным корпорациям создать частные военные компании.

"Дело идет к распаду России, я прямо скажу. Если эту войну не остановят путем полного вывода с территории Украины российских вооруженных сил включая Крым, в дальнейшем это приведет к распаду Российской Федерации. Региональные лидеры, которые сидят тихо, опасаясь ФСБ, начнут постепенно поднимать голову. Они все уже понимают, все эти лидеры Татарстана, Башкортостана и других республик понимают, что Путин ведет Россию в пропасть... Очень важные последствия нашей блестящей победы на Харьковщине - это то, что в России начали публично критиковать Путина и его сторонников", - отметил Геращенко.

По его словам, критика режима Путина в России будет только углубляться с каждым ударом Вооруженных сил Украины. После освобождения Херсона, Мелитополя и Бердянска кремлевская пропаганда полностью сломается. Путин больше не сможет рассказывать россиянам, что их армия "самая сильная".

Геращенко отметил, что пропаганда РФ уже меняет риторику, заявляя, что Харьковскую область освобождают наемников из НАТО. Однако он подчеркнул, что в случае настоящей войны с НАТО российская армия будет бежать во Владивосток.

О распаде империи Путина говорят уже не впервые. В частности, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ оказалась крепче, чем прогнозировали на Западе. Но у режима Путина уже есть проблемы, которые могут привести к развалу РФ.

"Наиболее реалистичным сценарием является раскол в элитах. Народные бунты маловероятны. Хотя, недовольство центром в регионах растет. Отсутствие будущего прикончит современную Россию. Ставка на прошлое не может сыграть. Все понимают, что рывок в пропасть, ради несбыточных планов Кремля, приведет режим к краху", - заявил Арестович.

В то же время российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров считает, что распад Российской Федерации запустит Литва, как некогда развалила СССР.

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