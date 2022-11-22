Враги сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, отметили в Генштабе армии Украины.

За прошедшие сутки российские захватчики на Донбассе атаковали украинских воинов в районах 13 населенных пунктов.

Силы обороны Украины отразили атаки противников возле Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Каменки, Опытного, Веселго, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области и в районе Стельмаховки в Луганской области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook в новой сводке.

По его данным, противник пытается удержать временно оккупированные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. В Генштабе добавили, что враг осуществляет воздушную разведку, инженерное оборудование линии обороны и на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

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21 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики атаковали наших воинов на Донбассе возле 10 населенных пунктов - в районах Белогоровки, Бахмута, Марьинки, Курдюмовки, Новомихайловки, Подгородного, Первомайского, Спорного, Яковлевки и Стельмаховки.

Стоит отметить, что армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление. Наши защитники деоккупировали почти всю Харьковскую и Николаевскую области, ряд населенных пунктов в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 12 ноября говорил, что самые ожесточенные боевые действия идут в Донецкой области, и там оккупанты ежедневно несут огромные потери.

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