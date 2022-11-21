Противник атаковал наших воинов в Донецкой области.

За прошедшие сутки атаки оккупантов были возле 10 населенных пунктов в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Марьинка, Курдюмовка, Новомихайловка, Подгородное, Первомайское, Спорное, Яковлевка и Стельмаховка, идет речь в сводке Генштаба.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий...", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Война России против Украины - важнейшие новости

ВСУ пошли в контрнаступление в конце лета. Украинские воины освободили уже почти всю Харьковскую и Николаевскую области, деоккупирован ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Сообщалось, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, и противник ежедневно несет огромные потери.

20 ноября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Луганском направлении противники терпят поражение, больше обороняются, чем контратакуют, и инициативу перехватили наши воины.

Вас также могут заинтересовать новости: