За прошедшие сутки атаки оккупантов были возле 10 населенных пунктов в Донецкой области.
Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Марьинка, Курдюмовка, Новомихайловка, Подгородное, Первомайское, Спорное, Яковлевка и Стельмаховка, идет речь в сводке Генштаба.
"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий...", - отмечается в сообщении.
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ВСУ пошли в контрнаступление в конце лета. Украинские воины освободили уже почти всю Харьковскую и Николаевскую области, деоккупирован ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Сообщалось, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, и противник ежедневно несет огромные потери.
20 ноября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Луганском направлении противники терпят поражение, больше обороняются, чем контратакуют, и инициативу перехватили наши воины.