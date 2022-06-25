Сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины.

Армия Беларуси не сможет наступать на Украину без помощи России, но Кремль держит в резерве треть своих батальонных тактических групп.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, сейчас армия Беларуси имеет лишь семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются возле границ Украины.

Так, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины.

Тренировки продолжаются по всей линии границы.

В интервью РБК-Украина он отметил, что аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий Беларуси и РФ, именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

В то же время формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь.

Кроме того, возможность ведения наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятная.

"В целом сейчас численность белорусских подразделений, которые на ротационной основе находятся вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысячи личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск", - добавили в ГУР.

По словам Скибицкого, наступление с севера зависит от того, насколько противник преуспеет на восточном и южном направлениях.

"Особенно на востоке - насколько быстро он сможет выполнить те задачи, которые ставит перед собой. А ближайшая задача врага - выход на административные границы Луганской, а впоследствии - Донецкой областей", - отметил он.

Как писал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы, как ответ Украины на проведенные авиаудары.

Украинские разведчики допускают, что сегодняшние удары по северу Украины с территории Беларуси были попыткой России, в частности, втянуть в боевые действия армию Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, институту ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

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