Белорусского диктатора останавливает вероятная негативная реакция общества.

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что дожал самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко до того, чтобы вторгнуться в Украину. В то же время тот оттягивает момент нападения на Украину.

Об этом в интервью ТСН высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его убеждению, Лукашенко пообещал Путину присоединиться к "спецоперации", но оттягивает этот момент. Он понимает, что вступление в войну - критический момент в его политической и физической жизни.

"Большинство белорусов не хотят этой войны. Когда мы говорим о россиянах - ситуация иная. Ментально россияне отличаются от белорусов и украинцев. Часть белорусов действительно тяготеет по советским временам, но большинство не хотели бы принимать в этом участия. Активная часть общества против развития таких событий, и если Лукашенко прикажет пересечь границу и начать боевые действия - может наступить обратный эффект, когда украинские военные начнут наступать", - подчеркнул Михаил Самусь.

Эксперт считает, что начало боевых действий со стороны Беларуси может возобновить бунт в самом государстве и тогда Лукашенко снова окажется под угрозой уничтожения его режима.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А 17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

Ранее Самусь рассказал, насколько опасна собранная Беларусью группировка военных у украинской границы. По его словам, группировка белорусских военных растянутое от Киевской области до западной границы Украины, но у нее нет даже полноценного первого эшелона не говоря уже о второй. Эксперт уверен, что с тем количеством военных Беларуси справятся украинские защитники, которые есть в том регионе.

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