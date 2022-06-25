Напомним, по данным украинской разведки, Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, устроив провокации в Мозыре.

Россия не просто готова устроить провокации в Мозыре, чтобы наконец втянуть Беларусь до прямого вступления в войну против Украины, но и пойдет на такой шаг.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, белорусский город Мозырь неслучайно выбрали как цель, ведь таким образом Москва может решить сразу два вопроса:

создает для Беларуси повод для войны с Украиной;

если диверсия будет сделана не только в жилых домах, но и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, тогда Беларусь становится на 100% зависимой от России в поставках топлива.

"Это еще один рычаг давления на самого Лукашенко", – считает Жданов.

Эксперт убежден, что информацию о провокации России в Беларуси может публиковать хоть весь мир, но там очень невысокий процент населения смотрит и верит новостям, которые публикуются за пределами их стран.

Как писал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы, как ответ Украины на проведенные авиаудары.

Украинские разведчики допускают, что сегодняшние удары по северу Украины с территории Беларуси были попыткой России, в частности, втянуть в боевые действия армию Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, институту ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

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