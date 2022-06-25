Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря.

Украинские разведчики допускают, что сегодняшние удары по северу Украины с территории Беларуси были, в частности, попыткой России втянуть в боевые действия армию Лукашенко.

Об этом говорится в сообщении ГУ разведки МО Украины.

Российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Для этого было привлечено шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22.

Рубеж пуска - район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области России. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси.

После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям, пояснили в разведке.

"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в роли непосредственного участника", - говорится в сообщении.

Ракетные удары по городам Украины: что известно

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем; на Хмельнитчине ракеты удалось обезвредить в воздухе.

Россияне целились преимущественно в военные объекты.

Как писал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы, как ответ Украины на проведенные авиаудары.

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