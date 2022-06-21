Противник Украины пока не может решить свою задачу, отметил советник руководителя Офиса президента.

Главная оперативная задача Вооруженных сил Украины в войне с Российской Федерацией - вымотать противника.

Украинской стороне очень важно измотать врага и сохранить свою живую силу, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью основателю издания "Гордон", журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник добавил, что задача противника заключается в том, чтобы захватить новые территории, но пока он не может ее решить.

"Надо понимать очень четко, что задача - не удержание районной местности. Простая дилемма Кутузова (российский полководец Михаил Кутузов - Ред.): если сохраним армию, то сохраним и страну, если потеряем армию - потеряем и армию, и страну. Нам важно сохранить живую силу нашу и измотать противника…", - отметил Арестович.

Советник подчеркнул, что во время наступления России на востоке Украины, которое было объявлено 4 апреля и продолжается уже свыше двух месяцев, максимальное продвижение врага составило 25 км, а "это ничто вообще", но при этом были уничтожены тысячи российских солдат.

"…Я уже не говорю о мобилизованных в так называемых "ЛНР" и "ДНР" - там вообще катастрофа…", - заявил Арестович.

По его словам, украинские защитники выматывают противника.

"…наша задача - их вымотать. Это наша главная оперативная задача, и мы эту задачу решаем. А их задача захватить, они пока ее не могут решить", - сказал советник главы ОП.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину и начали полномасштабную войну. Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом начал бомбить и гражданские, были жертвы и пострадавшие.

Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.

Позже противники пошли в наступление на востоке Украины.

В начале июня глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что Николаеву и Запорожью грозит наступление России.

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