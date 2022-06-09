Российская Федерация в ближайшие месяцы может осуществить наступление на два украинских областных центра - Николаев и Запорожье.
Пока украинская сторона не наблюдает больших скоплений сил противника для атаки, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в комментарии Reuters.
"В ближайшие месяцы, я думаю, у них (оккупантов - Ред.) есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", - поделился чиновник.
По его словам, сейчас все движется очень медленно, но ситуация может развиваться очень быстро.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Николаеве и Запорожье, были жертвы и пострадавшие.
Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и на юге украинского государства.
Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины поделились, что по состоянию на 8 июня на нашей территории удалось уничтожить около 31 тысячи 500 врагов.
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