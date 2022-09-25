Президент РФ надеется, что новые американские власти будут к нему дружественны, отметил экс-глава Министерства иностранных дел Украины.

Для того, чтобы дожать соглашение о разделе Украины, президент Российской Федерации Владимир Путин может ждать смены власти в США.

Российский президент надеется, что новая администрация президента США будет к нему дружественна, рассказал бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Павел Климкин телеведущей Наталье Мосейчук.

По его словам, такая версия на самом деле подходит личной и геополитической логике Путина.

"У меня такое ощущение, и это я слышу также из разных источников, что он очень надеется, что Европа может как-то там пройдет зиму, но потом Штаты и все... будет предвыборная кампания, очень сложная, президентская, и что в конце концов он допетляет к какой-то другой американской администрации и, возможно, это будет Трамп (экс-президент Дональд Трамп - Ред.), возможно, это будет другая администрация, дружественная к Путину", - отметил эксперт.

Дипломат добавил, что Путин сейчас "хочет создать политику свершившихся фактов".

"...а потом через определенное время, когда он считает, эмоции как-то утихнут, попытается дожать соглашение о разделе Украины", - предупредил Климкин.

Напомним, РФ без объявления войны рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Страны Запада, в частности, члены Евросоюза и США, начали помогать Украине деньгами и вооружением. Американские власти уже выделили на помощь украинскому государству более 25 миллиардов долларов.

Ряд экспертов, чиновников и политиков считают, что российские власти решили наказать ЕС за поддержку Украины и поэтому 31 августа приостановили поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

В Евросоюзе утверждали, что подготовлены к полной остановке поставок газа со стороны РФ.

Прошедшие и предстоящие выборы в США - что надо знать

20 января 2021 года состоялась церемония инаугурации 46-го президента США - им стал демократ Джо Байден. Байден во время выборов в Штатах победил республиканца Дональда Трампа. СМИ не раз обвиняли Трампа в связях с Россией.

Летом Трамп говорил, что Киев должен был заключить соглашение с Владимиром Путиным, чтобы полномасштабная война не началась.

Очередные президентские выборы в США запланированы в 2024 году. Западные СМИ писали, что Трамп снова хочет идти в президенты. Также сообщалось, что Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок.

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