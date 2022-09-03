Евросоюз не боится Москву, но просит россиян соблюдать газовые контракты.

Европейский союз хорошо подготовлен к полному прекращению поставок газа со стороны России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони во время экономического форума в итальянском городе Черноббио, пишут Le Monde и Les Echos.

"Мы хорошо подготовлены для противостояния экстремальному использованию Россией газа в качестве оружия", - заявил Джентилони.

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Он отметил, что Евросоюз не боится Москву, но просит соблюдать газовые контракты.

"Мы не боимся решений Путина. Мы просим россиян соблюдать контракты. Но если они этого не делают, мы готовы реагировать", - сказал еврокомиссар.

Джентилони добавил, что запасы газа в ЕС сейчас установят около 80%, благодаря диверсификации поставок.

Он также отметил, что Брюссель должен "следовать стратегии объединенной Европы, которая работает против вторжения в Украину с помощью экономического оружия".

"Мы не участвуем в войне, мы не участвуем в военной эскалации, но мы поддерживаем Украину и мы должны делать это сейчас более эффективно", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".

Как предупреждали в "Газпроме", прекращение подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за якобы техобслуживания.

Однако 2 сентября российский "Газпром" заявил о полной остановке газопровода "Северный поток". В компании этот шаг объяснили якобы неисправностями в работе системы.

По состоянию на 23 августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 78%, почти достигая запланированного уровня 80%, что должно быть гарантировано к 1 ноября, когда в Европе начинается отопительный сезон.

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