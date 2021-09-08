По данным СМИ, у Трампа укрепился интерес к выборам после снижения рейтингов Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана и ухудшения ситуации с пандемией.

Бывший лидер США Дональд Трамп собирается принять участие в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.

Об этом сообщает Politico

По их наблюдениям, Трамп в последнее время усилил свое присутствие в медиа, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы против Джо Байдена.

У экс-президента укрепился интерес к выборам после снижения рейтингов Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана и ухудшения ситуации с пандемией. Поэтому Трамп ждет удобного момента, чтобы объявить о готовности снова баллотироваться в президенты, уверены в его окружении.

Также эту информацию подтверждает конгрессмен-республиканец Джим Джордан, считающийся одним из наиболее активных сторонников Трампа.

"Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит его слова Politico.

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Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет снова участвовать в выборах на 99% - 100%.

"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.

Захват Кабула талибами и реакция республиканцев

После серии взрывов в Кабуле в Республиканской партии США призвали американского президента Джо Байдена уйти в отставку.

Трамп также призвал Байдена уйти в отставку, назвав ситуацию в Афганистане "позором".

В ответ в Белом доме заявили, что не время для политиканства.

Реакция США на ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство Associated Press, администрация Байдена не ожидала, что Талибан так быстро сумеет установить контроль практически над всей территорией страны.

В интервью каналу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал действия афганских военных: "Мы видим, что военные не смогли защитить страну, и это (захват страны талибами - ред.) произошло быстрее, чем мы ожидали".

Автор: Денис Прядко