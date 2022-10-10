За последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву к Бахмуту, который сильно пострадал от обстрелов.

Российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании Twitter .

Отмечается, что Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на российские силы как на северо-востоке, так и на Херсонщине на юге. В это время Россия уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в центральном секторе Донбасса, особенно в районе города Бахмут.

Видео дня

По данным британской разведки, за последнюю неделю оккупанты продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву до Бахмута, который сильно пострадал от обстрелов.

"Усилия России по развитию упорного наступления на Донбассе, которые не прекращаются, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, который до сих пор подрывал ее намерения", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Война в Украине

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

После освобождения Лимана стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

ВСУ за последние сутки отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

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