Наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 62 тыс. 870 человек, из которых 370 уничтожено за минувшие сутки.

Также враг потерял 2 тыс. 495 танков (9 за сутки), 5 тыс. 149 боевых бронированных машин (16 за сутки), 1 тыс. 486 артиллерийских систем (9 за сутки), 353 реактивных систем залпового огня (5 за сутки), 181 средство противовоздушной обороны (1 за сутки), 267 самолетов (1 за сутки), 235 вертолетов, 1 тыс. 097 беспилотники оперативно-тактического уровня (11 за сутки), 249 крылатых ракет (2 за сутки), 15 кораблей/катеров, 3 тыс. 908 единиц автомобильной техники и автоцистерн (18 за сутки) и 136 единиц спецтехники.

Видео дня

Отмечается, что наибольшие потери за сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Война в Украине

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

После освобождения Лимана стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

ВСУ за последние сутки отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

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