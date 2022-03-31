Оккупанты случайно сбили свой же самолет.
Об этом сообщили в британской разведке, цитирует Reuters.
В Лондоне утверждают, что некоторые россияне умышленно уничтожали собственную технику с целью саботажа. К тому же посланные воевать в Украину солдаты плохо экипированы.
Глава британской разведывательной службы GCHQ Джереми Флеминг констатировал, что Путин недооценил как украинское сопротивление, так и решимость Запада в ответ на вторжение в Украину.
"Мы видели, как российские солдаты – без оружия и боевого духа – отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбили свой же самолет", - высказался Флеминг.
Как писал УНИАН, 26 февраля Генштаб сообщал о том, что российский корабль Черноморского флота сбил в небе свой самолет РФ. Был ли огонь случайным – определить тогда не удалось.
Ранее в американской разведке рассказали о напряженности между Путиным и Сергеем Шойгу, так как российскому президенту, видимо, докладывали не всю информацию о ходе войны против Украины.
США считают, что главу Кремля умышленно дезинформируют о потерях российской армии и настоящем ударе западных санкций по отечественной экономике. Путин фактически изолирован.