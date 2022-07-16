По его словам, оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары со следующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары.

Украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

"Россияне ставят целью захватить стратегически важный для них автодорога уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары со следующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары.

"Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизни. Калечат дома и инфраструктуру, убивают людей. А тем, кто уцелел, но потерял все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома", - отметил он.

В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них врагом нанесены четыре ракетных удара, осуществлены три артиллерийские атаки и еще пять – продолжительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

Как писал УНИАН, по данным Генштаба, российские войска возобновили наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

Отметим, бои вблизи Бахмута становятся все более ожесточенными. Враг рвется в Соледар и соседний Северск.

Российские оккупанты бьют по позициям украинских военных на ближайших высотах. Бойцы, которые стоят чуть дальше, помочь ничем не могут, поэтому надеются, что их собратья успели окопаться.

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