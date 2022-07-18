Еще в начале войны люди в южной части Украины выходили на мирные митинги с украинскими флагами против российской оккупации.

В разных регионах на временно оккупированных территориях Украины люди сопротивляются российским захватчикам.

Как рассказал в эфире проекта FreeДом политолог Петр Олещук, никакой поддержки на этих территориях них нет. И с каждым днем борьба гражданских против российских военных стает все серьезней.

"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральные улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами", — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В результате подрыва 14 июля шестеро оккупантов были ранены, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Еще в начале войны люди в южной части Украины выходили на мирные митинги с украинскими флагами против российской оккупации. В частности в Херсоне хотят провести референдум. Но херсонцы, которые остались в городе, срывают планы оккупантов. В городе начали появляться листовки с призывами сорвать референдум и не брать российские паспорта. А информацию о зданиях, где может пройти референдум, просит передавать движению "Желтая лента" и маркировать буквой "Р".

"Ликвидация военных объектов РФ на оккупированных территориях свидетельствует о том, что есть кому там собирать и сообщать соответствующую информацию", — говорит политолог.

Во временно оккупированном Симферополе, как и в Херсоне и Мелитополе, начало действовать сопротивление оккупантам "Желтая лента". В частности в оккупированном Крыму расклеивают листовки с фотографиями массового протеста крымчан 26 февраля 2014 года с надписями "Крым - Украина не только с 1954 года, а навсегда".

Но если в Крыму провести незаконный референдум и раздать российские паспорта у оккупантов получилось быстро, то в Херсонской области все оказалось не так просто. Дошло до того, что за российское гражданство там захватчики предлагают деньги.

"На самом деле вот именно в южных областях Украины, оккупированных в данный момент, никакой серьезной поддержки они не получили", — отметил Петр Олещук.

А это в который раз подтверждает, что Россию в Украине никто не ждал и спасать не просил.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: