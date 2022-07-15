По предварительным данным, по центральному ринку захватчики випустили одну ракету, еще две – по жилому массиву.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Бахмута есть пострадавшие.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины, ударной волной повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, в результате обстрела оккупантами из РСЗО "Ураган" г. Бахмут, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 6 мирных жителей.

"Снаряды захватчиков попали в администрацию местного рынка и здания магазинов, в результате чего минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 6 мирных жителей. Кроме этого, полностью разрушены или повреждены около 10 многоэтажных и частных домов, сгорели автомобили",- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бои вблизи Бахмута становятся все более ожесточенными. Враг рвется в Соледар и соседний Северск.

Российские оккупанты бьют по позициям украинских военных на ближайших высотах. Бойцы, которые стоят чуть дальше, помочь ничем не могут, поэтому надеются, что их собратья успели окопаться.

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