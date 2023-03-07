Гайдай объяснил, как россияне задействуют редкие "Терминаторы".

Российские оккупационные войска пытаются разными путями испытать нашу оборону. Но на сегодняшний день ситуация по всей линии фронта в Луганской области стабильная.

Как рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, самыми тяжелыми участками фронта в области остаются Белогоровка и Кременная - Лиман.

Россияне пробуют захватить села, которые ранее ВСУ удалось вернуть под свой контроль. Впрочем, штурмы заканчиваются для противника большими потерями.

Видео дня

"После больших потерь на сутки-двое (россияне - УНИАН) оттягиваются. А потом снова идут в наступления. Сейчас на направлении Белогоровки именно такая ситуация... На Белогоровском направлении после того, как враг понес потери, более или менее тихо. На Сватовском - вообще ситуация стабильная", - сказал Гайдай.

В то же время глава Луганской ОВА констатирует увеличение обстрелов со стороны оккупантов: "Четко видно, что где-то им боеприпасы подвезли. Увеличилось количество обстрелов из тяжелой техники, барражирующих боеприпасов (это их "Ланцеты")".

"Они (оккупанты - УНИАН) меняют тактику. Здесь не получается, чтобы одна и та же тактика боя где-то испыталась на повторном направлении. Были и малые группы, и были до трех рот пехоты в наступлении, и была техника в количестве до двух рот с поддержкой "Терминаторов", БТР и так далее", - пояснил Гайдай.

Война новости - актуальное о новом наступлении России

Уже несколько месяцев продолжаются интенсивные бои на Донбассе. Только за минувшие сутки защитники отразили более 140 атак России.

Бахмут по-прежнему остается главной целью врага. Вместе с тем, в течение последнего месяца, захватчики заметно увеличили усилия относительно захвата востока Украины. В частности, фиксируются ежедневные штурмы ВС РФ и наемников "Вагнера" на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

США и западные союзники сомневаются в успешности нового наступления РФ. По словам военных чиновников, "маловероятно, что российские войска станут более организованными и, следовательно, маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку".

Так, первым и не последним громким провалом для оккупантов завершился штурм на Угледарском направлении, когда силы врага потеряли целую 155-ю бригаду морпехов. С тех пор захватчики временно оставили попытки продвижения в этом районе.

Во время штурмов небольших населенных пунктов враг до сих пор использует метод "выжженной земли", фактически их уничтожая.

Вас также могут заинтересовать новости: