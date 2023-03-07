От города, где жили более 9 тысяч украинцев, осталось лишь попелище.

Армия Российской Федерации полностью уничтожила Марьинку в Донецкой области. От города осталось, в котором жили более 9 тысяч украинцев, остались лишь руины.

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале

Также он опубликовал видео, снятое в Марьинке. На обнародованных кадрах видно лишь полностью разрушенные дома, от многих остался лишь фундамент. На выжженной и испещренной воронками земле не осталось ни одного живого растения.

Видео дня

При этом в Википедии в статье про Марьинку появились изменения, согласно которым в городе никто не проживает.

Ситуация в Марьинке - что известно

Когда-то цветущий город прекратился в попилище. Российские оккупанты не смогли захватить Марьинку, но оставили от нее лишь руины. В связи с этим всех жителей пришлось эвакуировать.

При этом спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что оккупанты пытаются найти "щель", чтобы вклиниться между Марьинкой и Авдеевкой.

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