Тяжелые бои также продолжаются вблизи Белогоровки, ее постоянно обстреливают вражеские войска.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Самыми тяжелыми участками Луганской области сейчас являются Белогоровка и Кременная.

"На Кременной вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты", – отметил Гайдай в эфире национального телемарафона.

Глава Луганской ОВА добавил, что Белогоровка постоянно обстреливается оккупационными войсками. По его словам, там украинские защитники также отбивают волны наступлений.

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В то же время Гайдай подчеркнул, что постоянная смена тактики врагу не помогает. Каких-то "прорырвов", а также продвижения у россиян нет.

Бои на Луганщине

По данным Генерального штаба Украины, обнародованным 4 марта 2023 года, враг безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области. Кроме того, оккупанты обстреляли на Луганщине такие населенные пункты: Макеевка, Невское, Кременная, Дубрава, Белогоровка.

2 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиоперехват, в котором оккупант говорил о том, что ВСУ прорывают вражескую оборону на флангах вблизи Кременной, и жаловался на ситуацию в районе города.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко в конце февраля отметил, что наступление оккупационных войск на Луганщине провалено. По его словам, вражеские войска имеют на том направлении целый ряд проблем, в частности, наблюдается дефицит по танкам и нехватка ББМ.

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