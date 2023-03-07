Ситуация в Луганской области напряженная.

По состоянию на 7 марта ситуация в Луганской области полностью контролируемая Вооруженными силами Украины.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас оккупационные войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

"Количество волн наступления и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман, то сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока они оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойдут в наступление", - рассказал глава области.

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По словам Гайдая, ситуация в Луганской области напряженная, поскольку оккупационные войска увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, на Луганщине в последнее время усилились атаки врага - оккупанты постоянно устраивают штурмы малыми группами.

По словам эксперта, признаки провала наступления интервентов с Луганского плацдарма приобретают обозримые контуры.

Гайдай отметил, что российские оккупанты возле города Кременная Луганской области постоянно пытаются изменить свою тактику.

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