Россия использует подход "и сам не гам и другому не дам", отметил эксперт.

Давняя имперская мечта РФ - держать под контролем Черное море и пролив Босфор.

Если Россия спровоцирует другие страны и блок НАТО в целом на активное противодействие таким незаконным попыткам, тогда подход "и сам не гам и другому не дам" может вернуться россиянам сторицей, рассказал военный эксперт, содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Obozrevatel.

"...зависимость России от таких базовых свобод, как свобода навигации, свобода судоходства в десятки раз выше, чем, например, Украины, учитывая то, что 90% российского нефтяного экспорта идет именно через Черное море. Или краденое зерно, которое Россия намерена вывозить в страны Африки", - отметил эксперт.

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По его словам, "это их давняя имперская мечта - контролировать Черное море, пролив Босфор". Мельник добавил, что мины, которые захватчики разбрасывают на пути, по которому корабли потенциально могут идти в украинские порты, дрейфуют морем и неизвестно, какой корабль могут потопить.

"На сегодня НАТО ведет себя довольно пассивно, но не факт, что такое поведение будет продолжаться и дальше, особенно когда это коснется их интересов не просто где-то далеко, а непосредственно", - подчеркнул эксперт.

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Напомним, после того, как в середине июля РФ сорвала продление "зерновой сделки", которой был предусмотрен экспорт зерна из Украины Черным морем, российские оккупанты начали наносить массированные удары по украинской портовой инфраструктуре и зернохранилищам.

Кроме того, российская сторона пригрозила топить в Черном море корабли, которые идут в наши порты, поскольку якобы посчитает, что они перевозят боеприпасы и оружие. Минобороны Украины ответило на угрозы противника и закрыло для российских кораблей северо-восточную часть Черного моря и Керчь-Еникальский пролив.

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