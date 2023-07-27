По словам Гапона, есть немало способов, которые помогут прекратить вывоз украинской агропродукции Россией, однако вряд ли мир прибегнет к давлению на Москву.

Россия начала превращать Черное море в свое внутреннее, пока мир молча наблюдает за действиями агрессора. Об этом заявил председатель ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон.

В эфире телеканала FREEДОМ он подчеркнул, что есть немало способов, которые помогут прекратить вывоз украинской агропродукции Россией, однако вряд ли мир прибегнет к давлению на Москву. При этом, после введения эмбарго на зерновые в мире взлетят цены, чего не хочет допустить, ни Организация Объединенных Наций, ни международные организации.

"Кроме этого, если в отношении России могли бы сделать, то давно бы сделали точно такие же "зерновые коридоры", как она сделала для нас, потому что она тоже страна, которая участвует в конфликте. И почему сейчас в Босфоре не проверяют российские суда на ввоз оружия? Потому что "зерновой коридор" с проверками теми, что есть, состоялся благодаря мнению РФ, что у нас будут ввозить оружие пустыми судами на территорию Украины. Но у нас тоже есть такие подозрения, и небезосновательные. Журналисты озвучили информацию, что пролив прошли два судна, в которых было артиллерийское оружие из Сирии, которое перемещалось на территорию Черного моря", – отметил он.

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По словам Гапона, сейчас Россия решает, какие проверки устраивать, кого пускать, а кого не пускать, фактически превращая Черное море во внутреннее море РФ.

"А когда РФ объявила, что будет считать все суда, которые идут на загрузку зерновыми, своими военными целями, она не оговорила, что те суда, которые идут в Одессу или в Южный, Николаев, она говорила обо всех судах", – добавил он, отметив, что РФ действует, как заблагорассудится, а мир ничего с этим не делает.

Ситуация в Черном море: что стоит знать

После срыва "зерновой сделки" 17 июля, в рамках которой происходил экспорт украинского зерна по Черному морю, Россия начала бить по украинской портовой инфраструктуре, уничтожая ее и хранилища с самим зерном.

Кроме того, агрессор в очередной раз прибег к угрозам. В Минобороны РФ пригрозили, что будут атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты по Черному морю, и будут считать их за перевозящие грузы военного назначения. В США, комментируя это заявление, выразили неготовность объявлять какие-либо меры, направленные на поддержку кораблей, следующих в украинские порты. В свою очередь, представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Штаты не намерены участвовать в военной защите зернового коридора.

В то же время временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что РФ заминировала подходы к украинским портам для подрыва гражданских судов. Существует вероятность, что враг устроит провокации в Черном море, чтобы потом обвинить в них Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможность провокаций со стороны Кремля, также замечает, что Россия способна пойти на любые шаги.

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