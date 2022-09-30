Украинские войска имеют существенные результаты на востоке Украины и, в частности, в Лимане Донецкой области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинскому народу.

Он отметил, что имеем существенные результаты на востоке Украины.

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"Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что "это очень важно".

Зеленский отметил бойцов 10 отдельной горно-штурмовой бригады и 54 отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость, за героизм на Северском и Бахмутском направлениях.

Он также поблагодарил украинских бойцов 214 отдельного стрелкового батальона Сил специальных операций и 103 отдельной бригады территориальной обороны за освобождение Ямполя.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию об окружении оккупационных войск в районе Лимана Донецкой области. Он напомнил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском.

В свою очередь представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника, которыми он доставлял боеприпасы и живую силу. По словам Череватого, на этом направлении вражеская армия достаточно сильно укреплена.