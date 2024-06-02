Российская оккупационная армия уничтожает все, до чего дотягивается.

Украинские воины сняли с воздуха город Волчанск, который российские захватнические войска беспощадно уничтожают во время своего наступления на Харьковском направлении.

Видео опубликовала Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Ярость" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. "Волчанск. Кадры уничтоженного россиянами города", - говорится в сообщении.

Дрон снял уничтоженные и разрушенные российскими обстрелами жилые дома и другие здания. На многих кадрах можно увидеть густой дым.

Наступление России на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 мая российские захватнические войска пошли в новое наступление в Харьковской области и попытались прорвать украинскую оборону.

Бои на территории области продолжаются до сих пор. Днем в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что украинские силы контролируют большую часть Волчанска.

После этого нападения более 15 стран-членов НАТО, среди которых и Соединенные Штаты Америки, дали разрешение на использование их оружия для ударов по территории России. Это объясняется тем, что российская армия довольно "свободно" чувствовала себя на своей территории, поскольку знала о запрете от Запада на удары по объектам на российский территории.

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