Враг пытается продвигаться малыми штурмовыми группами.

Вооруженные силы Украины сейчас контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении.

"Силы обороны Украины контролируют где-то около 70% города Волчанск. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с оккупантами", - рассказал LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в направлении Липцов оккупационные войска не меняют тактику, продолжая продвигаться малыми штурмовыми группами. Несмотря на старания врагу не удается закрепиться на новых территориях.

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"Пытаясь поддержать свои активные штурмовые действия враг пытается осуществлять маневрирование резервами, в частности перемещение подразделений в районе линии государственной границы, которые относятся к 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, 44 армейского корпуса. Однако этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны", - констатировал спикер.

Волошин отметил, что украинские защитники укрепляют оборону и держат российских оккупантов под огневым контролем.

Бои за Волчанск - последние новости

Ранее заместитель командира батальона 57 бригады с позывным Марцин сказал, что российские оккупанты превратили Волчанск в Бахмут за 5 дней.

Как заявил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, украинские военные контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов.

Один из основателей проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что на Харьковщине враг подтягивает все свои резервы.

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