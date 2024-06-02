Сейчас наступление россиян на Харьковщине замедлилось.

Украинские военные контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов. Об этом заявил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Известно, что в середине мая российские оккупанты заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. В течение последних дней ВСУ удалось частично выбить россиян из центра. В ответ на это армия РФ безжалостно уничтожает город, превращая его в руины.

Отмечается, что к западу от Волчанска захватчики взяли около половины села Старица, на остальных направлениях их продвижение стало медленнее.

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"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния", - заверил аналитик.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее заместитель командира батальона 57 бригады с позывным Марцин заявил, что российские оккупанты превратили Волчанск в Бахмут за 5 дней.

"Сначала противник напирал с такой силой, что это даже поражало. Шли колоннами по 30-40-60 человек. У нас не было столько снарядов, сколько этих россиян было. Если бы мы имели столько пехоты, можно было бы уже и выйти на границы - и даже с меньшими потерями, чем понес враг", - объяснил военный.

В то же время один из основателей проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что на Харьковщине враг подтягивает все свои резервы. По его словам, оккупанты не отказались от "мясных штурмов".

"Сейчас московиты там застряли благодаря подвигу украинских героев. Но враг сейчас подтягивает все, что только есть, особенно много пехоты, и только вот благодаря тому, что наши бойцы наносят поражения FPV-дронами и артиллерией по любому скоплению россиян, то действительно планы армии РФ срываются", - подчеркнул аналитик.

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