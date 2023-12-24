Ступак отметил, что трудности есть на всех участках фронта.

Российские оккупационные войска активизировались на восточном фронте, чтобы одержать хоть какую-то победу. Попытка перенять инициативу частично связана и с предстоящими президентскими выборами в России, считает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"К сожалению, восток весь напряжен, весь горит. С разной интенсивностью – где-то у россиян выходит больше продвигаться – 50 метров, 100 метров, где-то – 200 и больше. Но продвижение есть. Очень горячо на всей восточной линии фронта", – сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отметил, что трудности есть на всех участках фронта. Сейчас россиянам не удается наступать только на левом берегу Днепра Херсонской области, однако враг бьет по логистическим цепям.

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По мнению Ступака, такая ситуация частично связана и с запланированными на весну 2024 года выборами президента в Росии. Экс-сотрудник СБУ считает, что любой положительный результат кремлевские политтехнологи смогут "просто великолепно обыграть".

"Если, например, удалось где-то прорвать украинскую оборону, это же можно и постеры делать, и видеоконтент, и в интернете все выкладывать. А под это все выделяется бюджет. То есть, пока достижений нет, бюджет недосягаем. Как только будут достижения, бюджеты можно осваивать", – объяснил он свою точку зрения.

Кроме того, это возможность для российской "верхушки" порадовать своего "шефа", говорит Ступак. В свою очередь "низы" – то есть российских военных – мотивируют званиями и наградами.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Так, на Купянском направлении отбито 12 вражеских атак. На Бахмутском направлении отразили 8 атак противника, на Авдеевском – 19. В то же время оккупанты имеют значительные потери на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Тем временем украинская авиация нанесла мощные удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетным средствам российских войск. Успешной была и работа подразделений ракетных войск.

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