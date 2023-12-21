По словам военного, оккупанты продвинулись в районе Степного, но это продвижение не является критическим.

Российские оккупанты активизировались на востоке Украины. Вражеское наступление силами до ротно-тактической группы происходит по всей линии фронта, в то же время предпосылок для вывода украинских сил из Авдеевки пока нет.

Как отметил в эфире Апостроф TV офицер ВСУ Николай Мельник, оккупанты ведут комбинированное наступление – посылают малые пехотные группы, а когда есть возможность развить атаку, формируют колонны.

"Понятно одно, что россияне активизировались, они действительно хотят иметь значительные успехи на начало 2024 года. Здесь есть и политические моменты. Но ничего у них не получится. Формально россияне сильнее, но фактически каких-то крупных продвижений на большом участке фронта, кроме как возле Бахмута, нет", – добавил он.

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В то же время, говоря о ситуации в районе Авдеевки, офицер отметил, что предпосылок для того, чтобы выводить оттуда войска, пока нет. За прошедшую неделю россияне продвинулись на нескольких посадках в районе Степного.

"На коксохим они запрыгнуть не могут, "промку" они пройти не могут, с южного фаса никакого успеха они не имеют, а с северного – есть продвижение возле Степного, но оно не является критическим. Я очень надеюсь, что мы сейчас сконцентрируемся на ротации тех подразделений, которые есть на Авдеевском направлении, и возведении укреплений, и опять же, я надеюсь, что эти укрепления будут копать не солдаты лопатой, а экскаваторы", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники уничтожили три РСЗО "Ураган", которыми россияне обстреляли Херсон 19 декабря. По словам пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, военные стараются максимально уничтожать вражеский технический потенциал.

Кроме того, Силы обороны мощно ударили по скоплениям врага и технике оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Еще два удара нанесли украинские подразделения ракетных войск.

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