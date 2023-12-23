Захватчики совершили 15 безуспешных штурмовых действий.

Силы обороны Украины нанесли российским захватчикам значительные потери на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов", - говорится в сводке.

Так, в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск Хортица ежесуточно количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1 тысячи.

"В течение суток произошло 57 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отбито 19 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Равнополь Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе Работиного Запорожской области, где противник, безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

К тому же в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери", - отмечается в сводке.

Украинские подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Вчера армия РФ потеряла сразу три Су-34

22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиаэксперт Валерий Романенко оценил "блестяще спланированную операцию". По его мнению, уничтожили вражеские самолеты удалось благодаря системе ПВО Patriot, которая "по аэродинамическим целям работает на дальности 160 километров".

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