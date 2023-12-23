В частности, подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 23 декабря нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетным средствам российских войск.

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и два разведывательных БПЛА, сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три склада боеприпасов и пункт управления противника", - отмечается в вечерней сводке.

Тем временем россияне нанесли 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили 21 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 352 тысяч 390 человек.

Также РФ потеряла: танков - 5854, боевых бронированных машин - 10871, артиллерийских систем 8286, самолетов - 327, БПЛА оперативно-тактического уровня - 6384.

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