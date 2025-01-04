В России беспилотники атаковали военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Удар произошел в ночь на 2 января. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Воронежской области.
Отмечается, что аэродром атаковали как минимум пять беспилотников и что они все якобы были сбиты.
Также указывается, что дроны атаковали регион и 4 января, местные жители сообщали о взрывах, угрозу подтвердил местный губернатор.
Атака России дронами 4 января - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, ночью 4 января Россию атаковали беспилотники. В частности, под ударом в этот раз была Смоленская область. В сети сообщили, что целью атаки мог быть завод "Авангард", где производят двигатели для ракет.
В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о работе ПВО, заявив, что за прошедшую ночь над территорией России "уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов".