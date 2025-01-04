Сообщается, что сбиты как минимум пять беспилотников.

В России беспилотники атаковали военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Удар произошел в ночь на 2 января. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Воронежской области.

Отмечается, что аэродром атаковали как минимум пять беспилотников и что они все якобы были сбиты.

Также указывается, что дроны атаковали регион и 4 января, местные жители сообщали о взрывах, угрозу подтвердил местный губернатор.

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Атака России дронами 4 января - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, ночью 4 января Россию атаковали беспилотники. В частности, под ударом в этот раз была Смоленская область. В сети сообщили, что целью атаки мог быть завод "Авангард", где производят двигатели для ракет.

В Минобороны РФ при этом традиционно отчитались о работе ПВО, заявив, что за прошедшую ночь над территорией России "уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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