Технологически между сторонами небольшая разница - каждая мгновенно копирует другую.

На войне в Украине с самого начала активно использовались минометы и артиллерия. В то же время дроны, по словам Сэмюэля Бендетта, эксперта по беспилотникам из Центра военно-морского анализа, эволюционировали от новинки 2022 года до оружия на выбор в 2023 году, чтобы контролировать все тактическое пространство.

Как пишет The Guardian, используется как тактика одиночных ударов, так и целые "обстрелы", когда сбросы могут длиться часами и останавливать пехотные штурмы.

Хотя ресурс батареи ограничивает время полета, беспилотник-камикадзе FPV при хорошей погоде может преодолеть 20 км. Однако поскольку главным является экономия денег, в приоритете остаются беспилотники-бомбардировщики, которые работают в радиусе до 5 километров и возвращаются после атаки.

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Сначала дроны в Украине были инициативой гражданского общества, когда военные, их друзья и родственники собирали средства и покупали БПЛА для ВСУ. Впоследствии, украинцы в тылу начали собирать дроны в своих домах и гаражах. Их потом отправляли в бригадные мастерские для доработки. Теперь же баланс меняется.

По состоянию на декабрь Минобороны Украины поставило военным 1,1 млн дронов FPV и 100 тысяч более сложных аппаратов. Россия предоставила оккупационным войскам от 1,2 до 1,4 млн БПЛА. Таким образом сохраняется паритет в этом виде вооружения. Технологически между сторонами небольшая разница - каждая мгновенно копирует другую.

Сейчас дроны активно используются для противодействия российским беспилотникам и даже начали применяться для охоты на вертолеты РФ. Летом 2024 года было зафиксировано два успешных попадания.

Кроме того, все чаще используют искусственный интеллект для пилотирования и нацеливания. Появились еще и наземные и морские дроны. Ожидается, что если война продолжится, то масштабы производства и разнообразие беспилотников будет только расти. При этом создание препятствий благодаря РЭБам является энергоемким и его трудно поддерживать. Сама же радиоэлектронная борьба требует отправки более сильных, разрушительных сигналов.

Учитывая то, что Дональд Трамп вскоре вернется в Белый дом и может остановить или уменьшить поддержку США, собственные технологии станут для Украины еще более важными.

Дроны на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине были созданы Силы беспилотных систем. Командующим этого рода войск является Герой Украины Вадим Сухаревский.

В 2024 году ключевым оружием украинской обороны стали высокоскоростные, маневренные дроны, размером с обеденную тарелку. Они стали эффективным средством борьбы против массированных наземных нападений России, пишет The Wall Street Journal.

31 декабря 2024 года впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

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