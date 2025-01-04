Минобороны РФ подтвердило атаку пяти областей.

Ночью 4 января Россию атаковали беспилотники. В частности, под ударом в этот раз была Смоленская область. Местный губернатор заявил о якобы сбитии 5 украинских дронов.

В сети тем временем сообщают, что целью атаки мог быть завод "Авангард", где производят двигатели для ракет.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о работе ПВО, заявив, что за прошедшую ночь на территории России "уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов":

"Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три - над территорией Смоленской области и по одному - над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей".

Накануне вечером в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия запустила дроны по Украине: "Но и Россия тоже кое-что ловит".

Производство дронов в Украине - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов.

"В целом на оборону и безопасность заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Каждая гривня налогоплательщиков из госбюджета будет снова направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривень", - заявили в Кабмине.

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