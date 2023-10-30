Зеленский в комментарии изданию признал серьезность проблемы с коррупцией, но в то же время предположил, что некоторые союзники склонны преувеличивать проблему, поскольку это дает им повод прекратить финансовую поддержку.

Вопрос коррупции в Украине в последние месяцы ухудшил отношения президента Владимира Зеленского со многими его союзниками. Об этом пишет TIME в своей аналитической статье.

Как отмечает издание, накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом подготовил для украинцев список антикоррупционных реформ, которые были направлены на самую верхушку государственной иерархии. При этом, как отмечали советники Зеленского, "это не были предложения, это были условия".

Отмечается, что для уменьшения беспокойства союзников Зеленский пошел на несколько драматических шагов, в частности, уволив министра обороны Алексея Резникова, который попал под пристальное внимание из-за коррупции в его Министерстве.

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"Когда новости об этих скандалах распространялись, президент дал строгий приказ своим сотрудникам избегать малейших признаков самообогащения. "Не покупайте ничего. Не берите отпуск. Просто сидите за своим столом, молчите и работайте", - пишет издание, отмечая, что некоторые чиновники среднего звена в администрации жаловались на бюрократический паралич и низкое моральное состояние, поскольку контроль за их работой усилился.

Как пишет TIME, типичная зарплата в Офисе президента, по их словам, составляет примерно 1000 долларов в месяц, или около 1500 долларов для высокопоставленных чиновников, что намного меньше, чем они могли бы зарабатывать в частном секторе.

В то же время, как отмечали чиновники в комментарии TIME, все давление, направленное на искоренение коррупции, не пугает тех, кто стремится к обогащению и "люди воруют, как будто завтра не будет".

Отмечается, что даже увольнение министра обороны не заставило чиновников "почувствовать страх", поскольку чистка слишком долго воплощалась. Собеседники TIME говорят, что еще в феврале президента предупредили о том, что в министерстве распространилась коррупция, но он ожидал более шести месяцев, и когда он начал действовать накануне своего визита в США, "было уже слишком поздно".

В то же время Зеленский в комментарии признал серьезность проблемы с коррупцией и угрозу, которую она представляет для морального состояния Украины и ее отношений с иностранными партнерами. Президент отметил, что борьба с коррупцией является одним из его главных приоритетов.

"Он также предположил, что некоторые иностранные союзники склонны преувеличивать проблему, поскольку это дает им повод прекратить финансовую поддержку", - пишет издание.

Коррупция в армии

В августе Зеленский объявил об увольнении всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки из-за неоднократных случаев коррупции.

В то же время, как пишет TIME, увольнение военкомов имело целью показать нетерпимость к коррупции, однако имело обратный результат, поскольку набор в ряды армии без руководства почти прекратился.

Уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, отчасти потому, что репутация призывных служб была запятнана.

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