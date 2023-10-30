Увольнение военкомов имело целью показать нетерпимость к коррупции, однако имело обратный результат, поскольку набор в ряды армии без руководства почти прекратился.

С начала полномасштабного вторжения набор солдат в ряды Сил обороны существенно замедлился. Большую роль в этом процессе сыграло масштабное увольнение военкомов президентом Владимиром Зеленским как ответ на громкие коррупционные скандалы.

Об этом пишет TIME. По оценкам США и Европы, количество потерь в войне давно превысило 100 000 с обеих сторон. Это настолько сильно разбило ряды украинских вооруженных сил, что военкоматы были вынуждены призвать более старшее поколение, повысив средний возраст солдата в Украине примерно до 43 лет.

"Они уже взрослые мужчины, и они не так здоровы. Это Украина. Не Скандинавия", – подчеркнул один из помощников Зеленского.

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Издание напоминает, что в начале вторжения картина выглядела иначе. В первые 10 дней войны в ряды Сил территориальной обороны приняли 100 тысяч новобранцев. Массовую мобилизацию частично подпитывали оптимистичные прогнозы некоторых высокопоставленных чиновников о том, что война будет выиграна через месяцы, если не недели.

"Многие думали, что можно записаться на быстрый тур и стать участником героической победы", – заметил один из членов команды президента.

Сейчас темпы набора солдат в армию значительно уменьшились. По мере того, как в стране активизировался призыв на военную службу, в социальных сетях распространяются истории о военкомах, которые вытаскивают мужчин из поездов и автобусов и отправляют их на фронт. Те, у кого есть средства, пытаются заплатить взятку, чтобы не идти на войну.

"Подобные коррупционные эпизоды в системе призыва до конца лета приобрели такой размах, что 11 августа Зеленский уволил начальников призывных пунктов во всех регионах страны. Это решение должно было продемонстрировать его приверженность борьбе со взяточничеством. Но, по словам старшего военного офицера, этот шаг имел обратный результат, поскольку набор в ряды армии без руководства почти прекратился", – говорится в материале.

Уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, отчасти потому, что репутация военкомов была запятнана.

"Кто хочет эту работу? Это как повесить на спине табличку с надписью: коррумпирован", – заметил офицер.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

В Министерстве обороны Украины объяснили, чем отличается служба по контракту от мобилизации. Главная разница заключается в сроках службы. Так, у военных, служащих по контракту, служба завершается в срок, указанный в контракте, или после оглашения решения о демобилизации. Однако у мобилизованных служба заканчивается в сроки, определенные указом президента Украины.

Между тем министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров заверил, что украинцы не будут получать электронные повестки через приложение "Дія".

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