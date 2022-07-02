Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вооруженные силы Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

В сообщении сказано, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

"Проводятся тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - отмечает Генштаб.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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