На Авдеевском направлении полного огневого контроля не имеет ни одна из сторон.

Военнослужащий ВСУ Сергей Волков заявил, что россияне на самом деле не контролируют Степное и Авдеевский террикон, несмотря на свои утверждения.

"Сейчас на Авдеевском направлении фиксируется уничтожение интенсивности вражеских штурмовых действий. Противник закрепляется и подтягивает новые резервы. Они перегруппировываются ближе к железной дороге. Далее они планируют пытаться снова двигаться в сторону завода", - рассказал Волков в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, Авдеевский Террикон эффективно простреливается нашими защитниками.

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"В районе Степного продолжаются бои. Поэтому ни о каком контроле над этим населенным пунктом оккупантами речь не идет. Они очень громко заявляют, что контролируют Авдеевский террикон. Это не так. Этот участок очень эффективно простреливается с нашей стороны, поэтому они не могут там ничего сделать. Однако, если говорить об общей ситуации на Авдеевском направлении относительно огневого контроля, то ни мы, ни они не имеют его. Поскольку очень малые расстояния здесь", - добавил он.

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

Согласно ISW, на Авдеевском направлении оккупационные войска продолжали атаковать в направлении коксохима, а основные бои ведутся в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и тоненькое. ВСУ контратаковали к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.

По словам экспертов, российские оккупационные войска будут пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области снова и снова, пока не достигнут цели. Им нужно показать успехи, чтобы Кремль мог их использовать во время президентской кампании перед выборами.

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