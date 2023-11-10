Уничтожено более 100 танков, 250 бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

За месяц активного штурма Авдеевки Донецкой области российские оккупанты потеряли около десяти тысяч своих военных.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале. "Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", - заявил он.

По словам Залужного, за это время украинские воины уничтожили более 100 российских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

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"Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек. Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ Залужный.

Что известно о штурме Авдеевки

Уже несколько недель российские оккупанты штурмуют Авдеевку Донецкой области в попытке окружить город. Они атакуют его, не считаясь со своими потерями.

Ранее 47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что за три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250-ти единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили почти 7 тысяч захватчиков.

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