По мнению аналитика, попытки захватить Авдеевку со стороны РФ связаны с приближением предвыборной кампании.

Российские оккупационные войска будут пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области снова и снова, пока не достигнут цели. Им нужно показать успехи, чтобы Кремль мог их использовать во время президентской кампании перед выборами.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он подчеркнул, что это единственное направление, где оккупанты имеют больше всего шансов получить какой-то успех.

Эксперт отметил, что хотя российское командование под Авдеевкой бережет технику, личного состава это не касается, поскольку живую силу найдут еще, а вот за технику придется отвечать.

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"Авдеевку будут пытаться брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка – единственное место на всем фронте, где хоть что-то получается у российского командования. Город практически взят в клещи, пять-семь километров осталось до того, чтобы их захлопнуть", – пояснил Ступак.

Военный аналитик напомнил, что уже скоро в РФ стартует предвыборная кампания. Она продлится до марта.

"Эта победа позволит на новогодние праздники, на рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьянствуют, едят оливье, день и ночь говорить по телевизору о том, какое "большое достижение" сделала армия РФ – взяла Авдеевку", – резюмировал экс-сотрудник СБУ.

Бои за Авдеевку: последние новости

В течение суток, 8 ноября, российские оккупанты штурмовали Авдеевку при поддержке авиации. В Генштабе ВСУ рассказали, что на Авдеевском направлении захватчики атаковали в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отразили там 11 атак.

Представитель 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь сообщил, что Авдеевка фактически находится в полуокружении с трех сторон. Бои на том направлении не утихают, россияне идут в атаки ежедневно.

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