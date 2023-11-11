Украинские войска последовательно пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

На Авдеевском направлении оккупационные войска продолжали атаковать в направлении коксохима, а основные бои ведутся в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое.

Как сообщают аналитики Института изучения войны со ссылкой на Генштаб ВСУ, наши защитники отбили российские атаки на восток и юго-восток от Новокалинового; Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

По словам представителя Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна, важнейшей целью для российских войск является Авдеевский коксохимический завод. В случае его захвата враг сможет создать оборонительные позиции в промышленной зоне, а не в лесистой местности.

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В то же время один из российских милблогеров пожаловался, что украинские войска 10 ноября совершили успешную контратаку на Авдеевском направлении. В частности, они контратаковали к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.

Другой "военкор" рассказывал, что ВСУ последовательно пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный заявлял, что украинские войска во время штурма россиянами Авдеевки уничтожили:

более 100 российских танков;

около 50 артиллерийских систем;

семь самолетов Су-25;

около 10 тысяч человек.

Штупун рассказывал, что ежедневные потери россиян составляют в среднем от 400 до 600 человек. Украинские военные используют воздушную и обычную разведку, чтобы не дать российским силам усилить свои войска.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Как сообщалось в сводке Генштаба, враг упорно пытается прорваться в Авдеевку, но успеха не имеет. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Представитель 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь сообщил, что Авдеевка фактически находится в полуоточении с трех сторон.

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать Авдеевку Донецкой области. Город становится похожим на Марьинку, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что в ближайшие месяцы оккупанты точно не захватят Авдеевку. По его словам, противник уже не сможет провести третью волну своего наступления из-за погодных условий.

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