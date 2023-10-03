Вражеская атака длилась более трех часов.

Этой ночью россияне устроили очередную дроновую атаку по юго-восточным регионам Украины. Более трех часов несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевщину и Днепропетровщину, сообщают Силы обороны юга Украины.

В частности, за данными военных, 16 дронов было сбито над Николаевщиной, а один - над Днепропетровщиной. Попаданий беспилотников не допущено.

Уточняется, что вражеские БПЛА уничтожали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны.

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Затем в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью 3 октября российские оккупанты атаковали 31 ударным беспилотником Shahed и крылатой ракетой Искандер-К. Вражеские цели были запущены из временно оккупированного Крыма: "шахеды" – из мыса Чауда, а "Искандер-К" – из района Джанкой.

Так, в пределах Николаевской и Днепропетровской областей украинские военные уничтожили 29 "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Ночная атака оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Днепропетровская ОВА заявляла о сбитии над областью 13 дронов и одна крылатая ракета. Падение обломков сбитых дронов вызвали пожары и разрушения в нескольких районах, в частности в Днепре и Павлограде. В Павлограде также зафиксировано и попадание на территории промышленного предприятия, в результате которого возник пожар. Есть разрушение производственных объектов.

По данным Генштаба ВСУ, всего за сутки россияне нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

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