Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Украинские военные совершили очередные успешные атаки на российские позиции, уничтожив живую силу врага, а также вооружение и технику. В частности, ликвидированы российские пункт управления и станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района скопления российских военных, их вооружения и военной техники, а также пункт управления, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийских средства противника.

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В то же время, российские оккупанты продолжают атаковать Украину. Всего за сутки россияне нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Также Россия атаковала Украину 7 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 вражеских "шахеды". В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За сутки авиационным ударам подверглись десятки населенных пунктов, а под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Этой ночью русские захватчики выпустили по Украине несколько групп "шахедов" с южного направления. Тревога из-за этого звучала в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что укранские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, украинские силы отбили позиции в системе окопов юго-западнее Работиного.

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