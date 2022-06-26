Цель - подорвать контроль России и, возможно, подготовиться к скоординированным операциям с украинскими силами.

Военное руководство Украины, вероятно, стремится установить централизованное координирование действия украинских партизан на захваченных русскими территориях.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, украинское военное руководство хочет координировать партизан ради подрыва контроля России и скоординированных операций с украинскими силами.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Партизанское движение в Украине

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов, в оккупированных городах Запорожской области набирает обороты партизанское движение. По его словам, оккупанты не чувствуют себя в безопасности и агрессивнее обращаются с мирными жителями.

Впоследствии партизаны предложили 10 тыс. долларов за голову основного коллаборанта Мелитополя.

Более активно действуют херсонские партизаны. Недавно там взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов, члена "новой Руси" и партийца запрещенной политсилы "Партии Шария" Дмитрия Савлученко.

Ранее стало известно о подрыве нардепа-предателя от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

22 июня на мине направленного действия подорвался транспорт назначенного российскими войсками "главы военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева.

Как отмечали накануне эксперты из Института изучения войны, украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях.

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