Соответствующие объявления появились в городе.

Партизаны предлагают 10 тыс. долларов за голову основного коллаборанта Мелитополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитопольские партизаны развесили в городе объявления, в которых за голову основного коллаборанта они предлагают 10 тыс. долларов", - сказал Федоров.

Он также рассказал, что рашисты в оккупированном Мелитополе пытаются раздавать свои паспорта, мотивируя жителей тем, что те без этого не смогут получать пенсии и вести предпринимательскую деятельность.

"Достаточно сложная ситуация в медицинских учреждениях. Четыре месяца они почти не трогали наши медицинские учреждения, но в последнее время они уговаривают врачей написать заявления об увольнении из украинских учреждений и подать новые заявления в их псевдоструктуры. К счастью, из трех медучреждений на это согласился только один главный врач", - сказал Федоров.

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе Запорожской области оккупанты образовали штаб для подготовки к "референдуму". При этом, по словам мэра, захватчики не имеют поддержки среди местного населения.

Как сообщил сегодня, 24 июня, мэр Энергодара Дмитрий Орлов, в оккупированных городах Запорожской области набирает обороты партизанское движение. По его словам, оккупанты не чувствуют себя в безопасности и агрессивнее обращаются с мирными жителями.

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