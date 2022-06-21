По мнению экспертов, именно партизаны могут помешать РФ ввести свое гражданство.

Украинские партизаны не дают российским оккупантам закрепиться на захваченных территориях. Украинцы даже на оккупированных территориях продолжают бороться с российскими военными.

Об этом сообщил американский Институт исследования войны.

Отмечается, что партизаны на оккупированных территориях мешают властям РФ публично поддержать "присоединение" украинских территорий к России.

Указано, что оккупанты в Старобельске Луганской области заставляют жителей участвовать в коллективных хозяйствах, после чего насильно выдают российское гражданство. По мнению экспертов ISW, подрывная работа украинских партизан может помешать РФ ввести свое гражданство на временно оккупированных территориях Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Украины активно работают партизаны. К примеру, в Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят из бежать либо попросту уничтожат. На днях херсонцы предложили россиянам спеть украинский гимн, ранее в городе появились листовки с фото и контактными данными местных коллаборантов.

После чего в Геническе местные патриоты указали российским захватчикам и коллаборантам, что ожидают прихода ВСУ.

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